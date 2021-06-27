МЧС заявило, что подъем воды в реке Аргунь приведет к затоплению ряда сел в Забайкалье

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Спасатели Забайкальского края в ближайшие двое суток ожидают подтопление сел Ишага, Олоча, Урюпино, Аргунск, а также автодорог в районе этих населенных пунктов в связи с прогнозируемым резким подъемом уровня воды в реке Аргунь. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что на реке Аргунь прогнозируется подъем уровня воды, но не было прогнозов по поводу подтопления рядом стоящих населенных пунктов. "27 июня на реке Аргунь у сел Олоча в Нерчинско-Заводском районе уровень воды повысился на 230 см, пойма у села Аргунск подтоплена на 244 см, у села Олоча - на 53 см. В ближайшие сутки подъем продолжится, уровень воды приблизится к опасной отметке и превысит ее. Ожидается подтопление сел Ишага, Олоча, автодорог. В ближайшие двое суток на реке Аргунь у сел Урюпино ожидается резкий подъем уровня воды, выход воды на пойму", - рассказали в пресс-службе спасателей.

Забайкальский край страдает от наводнений на протяжении всего июня. За все время ЧС были подтоплены сотни жилых домов, приусадебных участков, десятки автомобильных дорог и мостов. Некоторые жители региона вынуждены находиться в пунктах временного размещения. Общая сумма ущерба составила более 700 млн рублей. Местными предпринимателями организована гуманитарная помощь. Людям доставляется бесплатная еда и вода, в ближайшее время в подтопленные районы отправятся еще несколько грузовиков с продовольствием.