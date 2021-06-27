Правительство выделило Иркутской области 270 млн рублей на борьбу с лесными пожарами

ИРКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Иркутская область получила от правительства РФ дополнительное финансирование в размере 270 млн рублей на борьбу с лесными пожарами. Регион рассчитывает в течение трех дней стабилизировать ситуацию в двух отдаленных районах с наибольшим количеством возгораний, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе областного правительства.

"Правительство Российской Федерации оперативно рассмотрело заявку и выделило Иркутской области на борьбу с лесными пожарами дополнительно 270 млн рублей. Обстановка на данный момент под контролем. Прогнозируем, что в Катангском и Бодайбинском районах, где сегодня наибольшее количество пожаров, в ближайшие два-три дня обстановка будет стабилизирована", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александра Агафонова.

В пятницу, чтобы потушить лесные пожары в Катангском и Бодайбинском районах, применялся самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков, сейчас его работа временно приостановлена из-за погодных условий. Кроме того, сегодня на данные территории будут переброшены 60 парашютистов-десантников, прибывших в Иркутскую области из Читы. Также по решению федерального штаба в регионе работают 200 специалистов Авиалесоохраны.

По данным на 27 июня, в Иркутской области действует 28 пожаров, из них шесть локализованы. За последние трое суток потушено девять крупных очагов. На тушении задействовано 550 человек, 62 единицы техники и 12 воздушных судов.