На Украине почти 400 населенных пунктов остались без света

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Почти 400 населенных пунктов в восьми областях Украины остались без света в результате сильных дождей, ветра и грозы. Об этом в воскресенье сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны на своем официальном сайте.

"По состоянию на 07:00 27 июня в результате осложнения погодных условий - порывы ветра, дождь, гроза - из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 393 населенных пункта в восьми областях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без электричества оказались 129 населенных пунктов в Киевской области, 73 - в Черниговской, 57 - в Житомирской, 50 - в Черкасской, по 26 - в Винницкой и в Львовской, 20 - в Кировоградской и 12 - в Одесской. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения, заверили в ведомстве.

Спасатели также сообщили, что в Львове в течение прошлых суток продолжалась ликвидация подтоплений в результате сильных дождей, которые начались 25 июня. "Подразделениями ГСЧС откачано 350 куб. м воды из подтопленных участков города, разрезано и убрано 18 деревьев на семи улицах. Всего с 25 июня откачано около 2 830 куб. м воды с 23 приусадебных участков, 13 жилых домов и одного подземного перехода, разрезано и убрано 86 деревьев", - отметили в службе, добавив, что "по состоянию на 07:00 27 июня работы завершены".

В воскресенье в отдельных районах Украины, по данным Укргидрометцентра, ожидаются град и шквалистый ветер до 24 м/с, в северных, центральных и южных областях местами пройдут сильные ливни.