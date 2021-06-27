В Белоруссии женщина погибла из-за упавшего дерева

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Ливневые дожди и сильный ветер, обрушившиеся на Белоруссию в субботу, стали причиной гибели женщины, около 50 населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщило в воскресенье агентство БелТА со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям страны.

Вследствие прохождения грозового фронта с сильным ветром зафиксированы 23 случая падения деревьев в Минской области и шесть случаев в Гомельской. "В деревне Павловщина Дзержинского района Минской области из-за упавшего дерева погибла женщина 1971 года рождения", - цитирует агентство сообщение МЧС.

"По данным государственного производственного объединения "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 461 населенного пункта. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами", - отмечает белорусское ведомство по ЧС. "Из-за вчерашней непогоды без электроснабжения остаются 50 населенных пунктов в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях", - уточняет БелТА.

В двух районах Гомельской области и двух районах Минской зафиксированы случаи повреждения кровель 18 жилых домов, одного производственного здания, двух объектов соцкультбыта и 16 сельскохозяйственных зданий. Сотрудники МЧС и других ведомств проводили работы по распилке упавших деревьев. На местах ведутся восстановительные работы. Размытие участка дороги шириной 5 м и длиной 20 м в месте пересечения с рекой Менка произошло в деревне Городище Минского района.

"В столице в период с 18:10 до 22:20 (в субботу - прим. ТАСС) нарушалось движение общественного транспорта: 32 троллейбусных, 37 автобусных и пяти трамвайных маршрутов. Работниками МЧС оказывалась помощь в буксировке 20 легковых автомобилей, пяти маршрутных автобусов, эвакуирован из легкового и пассажирского транспорта 91 человек, 19 из которых дети", - сообщили в МЧС.