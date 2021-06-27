В Самарской области обнаружили тело мужчины, упавшего за борт при столкновении двух бортов

САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. Тело Дениса Безрукова, упавшего в воду после столкновения катера и надувной лодки на Волге в Самарской области, обнаружено в реке недалеко от поселка Богатырь в регионе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"К сожалению, тело Дениса Безрукова, упавшего в воду после столкновения с "депутатским" катером, обнаружено сегодня в Волге в районе пос. Богатырь (8 км ниже по течению от места трагедии). Искренне соболезную семье и близким погибшего", - написал он.

Как сообщалось, ЧП произошло вечером 18 июня около Жигулевска в акватории Саратовского водохранилища на Волге. Управляющий маломерным судном "Фьорд-460" нарушил правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта и столкнулся с лодкой Gladiator-370 под управлением 32-летнего мужчины. В результате удара владелец надувной лодки выпал из нее и ушел под воду. Помимо него в надувной лодке находилась супруга владельца и ребенок.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека").

В самарском региональном отделении партии "Единая Россия" сообщили, что в качестве пассажиров на катере находились два депутата думы Жигулевска Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. До окончания следствия их членство в партии приостановлено. Если в действиях депутатов будет выявлен состав преступления, их исключат из партии, сообщал секретарь Самарского регионального отделения, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.