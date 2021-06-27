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При столкновении двух рейсовых автобусов в Архангельской области пострадали восемь человек

Авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Багратиона в городе Котласе

ТАСС, 27 июня. Столкновение двух рейсовых автобусов произошло в городе Котласе Архангельской области. Пострадали восемь человек, в том числе водитель одного из автобусов. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального УМВД.

"На перекрестке улиц Ленина и Багратиона в городе Котласе водитель автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом марки Mercedes", - сказал собеседник агентства.

Представители регионального УМВД добавили, что двое из восьми пострадавших - несовершеннолетние 2005 года рождения, которые находились в салоне автобуса ПАЗ. Все пострадавшие доставлены в больницу, характер их травм уточняется. 

Пhоводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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РоссияАрхангельская область
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