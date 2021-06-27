В поселке Южный на Кубани ввели режим ЧС из-за подтоплений

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в поселке Южный Белореченского района, где были подтоплены 150 дворов и 21 дом, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе региона.

"На территории Южненского сельского поселения введен режим ЧС. В результате продолжительных осадков вечером произошло подтопление низменных участков и прилегающих территорий к реке Чибрик. В зону подтопления попали 150 придомовых участков, в 21 дом поступила вода", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что объекты жизнедеятельности в поселке работают в штатном режиме, с придомовых территорий и подвалов откачана вода, расчищены колодцы, подтопленными остаются по состоянию на воскресенье пять придомовых территорий.

В субботу в Краснодарском крае в результате выпадения обильных осадков наблюдались подтопления в городах Анапа, Геленджик, Краснодар, Хадыженск, наиболее сложная обстановка сложилась в поселке Южный. Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что сильные дожди продолжат идти в крае до 28 июля.