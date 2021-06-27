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В Нижегородской области четыре человека пострадали в ДТП

Среди них - один ребенок

ТАСС, 27 июня. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в воскресенье в Нижегородской области, в результате пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Произошло столкновение автомобилей "Лада-Калина" и ВАЗ-2110. <…> В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, в том числе один ребенок (возраст около пяти лет)", - отметили в пресс-службе.

Пострадавшие госпитализированы, по данным ГУ МЧС, все они находятся в состоянии средней степени тяжести.

ДТП произошло в 14:00 мск 27 июня в городе Шахунье, на 259-м км трассы Р-159 Нижний Новгород - Яранск, у населенного пункта Лужайки. Причина аварии устанавливается.

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