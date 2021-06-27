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Вертолет МЧС Белоруссии совершил жесткую посадку в Брестской области

Специальная комиссия выясняет причины происшедшего

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Вертолет авиации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Белоруссии совершил в воскресенье жесткую посадку, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на МЧС.

"Сегодня в 14:25 при выполнении работ по авиационному патрулированию лесов возле деревни Черебасово Лунинецкого района (Брестской области - прим. ТАСС) аварийную посадку совершил вертолет Ми-2 авиации МЧС Беларуси. Командир воздушного судна и летчик-наблюдатель самостоятельно покинули вертолет. По предварительной информации, они не пострадали, однако будут осмотрены медиками", - сообщает ведомство.

Вертолет получил механические повреждения. Специальная комиссия выясняет все причины и обстоятельства происшедшего.

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