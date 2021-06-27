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В Ивановской области возбудили уголовное дело после смерти в колонии двух осужденных

Женщины чистили канализационный колодец

ТАСС, 27 июня. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в отношении сотрудников исправительной колонии номер 3 (ИК-З) в Ивановской области, где две заключенные женщины погибли при очистке канализационного колодца, еще одна осужденная и работник колонии госпитализированы с отравлением. Об этом в воскресенье пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным следствия, 26 июня две осужденные женщины, отбывающие наказание в ИК-3, выполняли очистку канализационных каналов колодца на территории учреждения. Из-за выделения в воздух неустановленного вещества они умерли на месте. Еще одна заключенная и сотрудник колонии, пытавшиеся им помочь, получили отравление и были госпитализированы.

Следователи считают, что причина происшествия связана с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей сотрудниками ИК-3, отсутствием должного контроля за производством работ. Выполнявшие очистку колодца не были обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, добавили в пресс-службе.

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