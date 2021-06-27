Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в Черногории

БЕЛГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано в западной части Черногории. Об этом в воскресенье сообщила сейсмологическая служба республики.

"27 июня 2021 года в 15:41 (16:41 мск) отдел сейсмологии Института гидрометеорологии и сейсмологии зарегистрировал небольшое землетрясение с эпицентром в 8 км к северо-востоку от Крушевице (Черногория). Магнитуда этого землетрясения в очаге составила 3,2 единицы шкалы Рихтера", - говорится в сообщении. Очаг землетрясения находился в 22 км от международного аэропорта Тиват. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,5 произошло в субботу в юго-западной части Черногории. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 57 км к западу от города Подгорица, где проживают около 136 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 9 км.