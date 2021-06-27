Спасатели из Израиля приступили к разбору завалов на месте обрушения дома в Майами

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Группа прибывших из Израиля спасателей приступила к работе на месте обрушения жилого дома в Майами, где под завалами могут оставаться более 150 человек. Об этом заявил в воскресенье губернатор Флориды Рон Десантис на пресс-конференции, которая транслировалась полицейским управлением округа Майами-Дейд.

"Прибыла команда из Израиля. Мы изучаем возможности привлечения дополнительных сил", - сказал он. Губернатор не уточнил, удалось ли за ночь найти новых выживших или тела погибших. При этом он указал, что спасательная операция пока продолжается.

12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд в ночь на четверг. Власти подтвердили гибель пяти человек. Судьба 156 человек остается неизвестной.