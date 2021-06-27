Большинство возгораний под обрушившимся зданием во Флориде потушили

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты, работающие на месте обрушения жилого дома в штате Флорида, смогли справиться с возгораниями под завалами обрушенного здания, вызывавшими сильное задымление, что усложняло поисково-спасательные работы. Об этом сообщила в воскресенье мэр округа Майами-Дейд, где произошла трагедия, Даниэлла Левин Кава в интервью телекомпании CBS .

"Хорошая новость: мы смогли справиться с огнем и дымом в полдень в субботу. В субботу днем и в ночь на воскресенье была хорошая видимость, поиски продолжаются", - сказала мэр.

Ее спросили, намерены ли власти завершить поиски выживших после того, как с момента обрушения здания прошло уже четыре дня. "К нам только что присоединилась дополнительная поисково-спасательная команда из Израиля. На месте происшествия уже работают мексиканские эксперты. Все, кто необходим, находятся здесь и выполняют свою работу. Мы продолжаем наши усилия по поиску выживших", - подчеркнула Кава.

Она отметила, что власти начали проверку всех зданий в округе, которые были возведены около 40 лет назад, чтобы не допустить их возможного обрушения.

Член комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) также рассказал в интервью телекомпании, что на место обрушения прибыли сотрудники Госдепартамента, которые выясняют, сколько среди пострадавших иностранцев, а также откуда они. Сенатор указал, что в американском внешнеполитическом ведомстве работают над ускорением процесса выдачи виз родственникам жертв, проживающих за рубежом. Старший советник презента США Седрик Ричмонд также рассказал телекомпании, что федеральное правительство сделает все возможное для оказания помощи.