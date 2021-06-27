{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших после ДТП в Самарской области

Семь человек находятся в состоянии тяжелой и средней степеней

САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. Семь пострадавших в ДТП в Самарской области доставлены в больницы в тяжелом состоянии и средней степени тяжести, сообщили ТАСС в региональном Министерстве здравоохранения.

"В результате происшествия семь пострадавших. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Трое переведены в областную больницу, четверо проходят лечение в районной больнице под контролем областных специалистов", - рассказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС, ДТП произошло 26 июня около 23:00 на автодороге Герасимовка - Дальний в районе населенного пункта Герасимовка Алексеевского района. При столкновении двух легковых автомобилей погибли два ребенка и взрослый, еще семь человек, включая ребенка, получили различные травмы.

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, по ее итогам будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание дорожного полотна на участке дороги, где произошло ДТП. На место происшествия для координации действий правоохранительных и контролирующих органов выезжал прокурор Алексеевского района Самарской области.

Теги
РоссияСамарская область
В ивановском ГУ МЧС провели выемку документов по делу о гибели пожарного и ребенка
Следователи считают, что причиной гибели двух человек при пожаре в жилом доме в поселке Чернореченский стали ненадлежащие действия пожарных
Читать полностью