Врачи рассказали о состоянии пострадавших после ДТП в Самарской области

САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. Семь пострадавших в ДТП в Самарской области доставлены в больницы в тяжелом состоянии и средней степени тяжести, сообщили ТАСС в региональном Министерстве здравоохранения.

"В результате происшествия семь пострадавших. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Трое переведены в областную больницу, четверо проходят лечение в районной больнице под контролем областных специалистов", - рассказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС, ДТП произошло 26 июня около 23:00 на автодороге Герасимовка - Дальний в районе населенного пункта Герасимовка Алексеевского района. При столкновении двух легковых автомобилей погибли два ребенка и взрослый, еще семь человек, включая ребенка, получили различные травмы.

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, по ее итогам будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание дорожного полотна на участке дороги, где произошло ДТП. На место происшествия для координации действий правоохранительных и контролирующих органов выезжал прокурор Алексеевского района Самарской области.