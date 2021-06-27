Женщина погибла от удара молнии в Башкирии во время прогулки в лесу

ТАСС, 27 июня. Жительница города Стерлитамака в Башкирии погибла в воскресенье в лесу от удара молнии. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по республике.

"27 июня в Аургазинском районе супружеская пара находилась в лесу. В один момент женщину ударило молнией, от полученных телесных повреждений она скончалась на месте", - отмечается в сообщении.

Находившийся рядом супруг потерял сознание. После того как мужчина пришел в себя, он вызвал скорую помощь.

Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Стерлитамакский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Башкирии проводит проверку по факту смерти 53-летней жительницы Стерлитамака.