В ивановском ГУ МЧС провели выемку документов по делу о гибели пожарного и ребенка

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Следователи провели выемку документов в Главном управлении МЧС по Ивановской области в рамках уголовного дела о пожаре в жилом доме, где погибли ребенок и спасавший его пожарный. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в правоохранительных органах.

"Следователи считают, что причиной гибели двух человек при пожаре в жилом доме в поселке Чернореченский стали ненадлежащие действия пожарных, в связи с чем в Главном управлении МЧС по Ивановской области были проведены следственные действия, включая выемку документов", - сказал источник.

Пожар произошел в поселке Чернореченский Ивановской области в ночь на субботу. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление на третьем и четвертом этажах четырехэтажного жилого дома, люди из окон просили о помощи. Пожарным удалось вывести из горящего дома 75 человек. Двое пожарных, Александр Лукашин и Алексей Савин, по выдвижной лестнице через окно спасли женщину, которая рассказала им, что в квартире остался ее ребенок. Тогда они повторно проникли через окно в квартиру, чтобы спасти ребенка, но пожар уже сильно распространился. Лукашин обнаружил мальчика, попытался выйти вместе с ним, но спастись им не удалось. Савин пострадал, его госпитализировали.

Ранее в МЧС России сообщили, что по решению главы министерства Лукашина и Савина представят к государственной награде за проявленное мужество при исполнении служебных обязанностей. Вместе с тем Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по факту ненадлежащей организации и проведения пожарно-спасательных работ, повлекших смерть старшего пожарного и ребенка. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").