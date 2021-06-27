Девочка и спасавший ее мужчина утонули в реке в Саратовской области

ТАСС, 27 июня. Мужчина, спасавший тонувшую 14-летнюю девочку, погиб вместе с ней в реке Большой Узень в Саратовской области в воскресенье. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по региону.

"Трое детей направились искупаться в реке. <…> В водоеме большое течение, их стало уносить потоком воды. На помощь им бросился 33-летний мужчина. <…> Он смог направить к берегу одного мальчика и нырнул за 14-летней девочкой, однако спасти ее не смог. Мужчина также утонул", - отмечается в сообщении.

Еще одна девочка доплыла до берега самостоятельно. Тело 14-летней девочки извлекли из воды, поиски тела мужчины продолжаются. По предварительным данным, происшествие случилось вечером 27 июня во время отдыха нескольких семей с детьми на реке Большой Узень в километре от 1-го отделения Алгайского совхоза Новоузенского района.

Новоузенский межрайонный следственный отдел областного следственного управления СК РФ проводит доследственную проверку по факту гибели на воде двух человек, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.