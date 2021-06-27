Ялта перешла на альтернативные источники водоснабжения из-за ливней

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Водоснабжение в Ялте осуществляется за счет альтернативных источников из-за повторно прошедших дождей, водоснабжение планируется восстановить в полной мере, есть незначительные нарушения газоснабжения, сообщила в воскресенье мэр Ялты Янина Павленко в Facebook .

"Кое-где есть проблемы с водоснабжением, нам пришлось перейти после вчерашнего потопа на альтернативные источники, сегодня обещает к концу дня устранить все неполадки водоканал, и вода должна быть везде. 20 абонентов остались без газа, электроснабжение есть практически во всех уголках большой Ялты, точечно локально возникают какие-то аварийные ситуации, все быстро устраняется", - сообщила Павленко.

Для Ялты основной источник водоснабжения - водохранилище, альтернативно используют водопады, озера и реки. Павленко уточнила, что о возобновлении движения в центре города планируется принять решение на заседании оперативного штаба, которое пройдет в понедельник, детские дошкольные учреждения планируется открыть в четверг.

"По-прежнему запрещено купаться в акватории Черного моря в районе Большой Ялты: прошу всех арендаторов и пользователей запретить доступ в воду! В целом ситуация стабильная, главная радостная новость - обещанных ливней, гроз и подтоплений нет, надеюсь, так будет и завтра", - резюмировала мэр Ялты.

На минувшей неделе в Крыму прошли сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, действует режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова основной удар стихии пришелся на Керчь и соседние районы. На южном берегу Крыма наиболее серьезные последствия непогоды в Ялте. В результате подтоплений погиб один человек, пострадали 55, один человек числится пропавшим без вести.

Новый ливень, который прошел в Ялте в субботу, оказался не таким масштабным и разрушительным, как на прошлой неделе, синоптики прогнозировали в воскресенье осадки, существует угроза схода селей и поднятия уровня воды в реках до неблагоприятных отметок.