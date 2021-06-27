Сильный ветер повалил около 30 деревьев в Брянской области

ТАСС, 27 июня. Около 30 деревьев повалено в Брянской области в результате прохождения грозового фронта днем в воскресенье. Сведений о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"По состоянию на 21:30 известно о падении в области 30 деревьев. Работа по их распиловке и уборке организована. Упавшим деревом поврежден легковой автомобиль. В Бежицком районе Брянска (ул. Литейная) на проезжую часть упал столб уличного освещения. В настоящее время проезд автотранспорта там может быть затруднен", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

Днем в воскресенье через территорию региона прошел грозовой фронт, сопровождавшийся дождем с градом и порывами ветра. По данным пресс-службы, сведений о пострадавших в результате происшествий не поступало.

По прогнозу синоптиков центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Брянской области, непогода ожидается в регионе до утра 28 июня, местами возможны ливень, гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с. "В готовности к реагированию находятся экстренные и оперативные службы региона", - добавили в пресс-службе.

Аналогичные погодные условия были в Брянском регионе 26 июня, в областном центре сильный ветер повалил около 20 деревьев, ливнем подтопило несколько автодорог.