Электроснабжение из-за непогоды нарушено в нескольких районах Тверской области

ТАСС, 27 июня. Порывистый ветер до 15-20 м/с и сильные дожди в Тверской области стали причиной нарушения электроснабжения в ряде районов, в том числе в Калининском, Краснохолмском, Кашинском, Кимрском, а также в городах Тверь и Торжок. Восстановительные работы проводятся в непрерывном режиме, их планируется завершить к утру 28 июня, сообщила пресс-служба облправительства.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в областной столице и нескольких районах Тверской области произошли локальные отключения электроснабжения. Наибольший ущерб стихия нанесла электросетевому хозяйству Калининского и Кимрского районов, а также Кашинского городского округа. Ситуация находится под личным контролем губернатора Игоря Рудени. <...> Работы по восстановлению ведутся в ускоренном режиме и продлятся всю ночь", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Об общем количестве населенных пунктов и жителей региона, находящихся в зоне отключения электроэнергии, не сообщается. Восстановительные работы, по данным пресс-службы, полностью завершены в Краснохолмском районе, городе Торжке и поселках Медное и Максатиха. В Твери в непрерывном режиме работают 12 ремонтных бригад, подача электричества возобновлена более чем у 90% потребителей.

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в воскресенье через территорию Тверской области прошел грозовой фронт, сопровождавшийся местами ливнями и ветром с порывами до 15-20 м/с. Аналогичные погодные условия прогнозируются и на 28 июня.