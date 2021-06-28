Амур в районе Благовещенска за сутки поднялся еще на шесть сантиметров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Амур в районе Благовещенска за сутки поднялся на шесть сантиметров, достигнув отметки 860 см, сообщается в понедельник в ежедневной сводке на сайте правительства области.

"Благовещенск - 860 (+6) см. Опасное явление - 800", - говорится в сообщении.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. В субботу Амур у Благовещенска превысил отметку 2013 года, когда на реке произошло наводнение. Тогда вода поднялась до 822 см, 26 июня 2021 года - до 839 см. Исторический максимум был зафиксирован в 1958 году, когда Амур достиг отметки в 895 см.

Подъем уровня воды в Амуре также зафиксирован в районе села Гродеково Благовещенского района - плюс 3 см за сутки, превысив отмутку опасного явления, в Поярково - плюс 18 см за сутки и в Константиновке - плюс 19 см.

По данным правительства Амурской области, в села Орловка и Новопетровка в Константиновском районе для усиления прибыли 20 спасателей. Здесь накануне произошло частичное разрушение дамбы. В результате прорыва в Новопетровке подтоплены семь огородов на двух улицах. Над устранением последствий и усилением проблемных участков дамбы работают спасатели, сотрудники пожарной части, местные жители, предпринимателями предоставлена техника.