{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Амурской области без автомобильного сообщения остаются 11 сел

Для эвакуации населения организованы лодочные переправы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июня. /ТАСС/. Жители 11 сел в Амурской области остались без автомобильного сообщения из-за паводковой ситуации в регионе. Для эвакуации населения организованы лодочные переправы, сообщает в понедельник пресс-служба правительства области.

"Без автомобильного сообщения остаются 11 населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях. <…> В селах Марково и Сергеевка, Поярково, Черняево, Нововоскресеновка и Ушаково, а также в селе Петропавловка организовано семь лодочных переправ. За сутки было перевезено 465 человек", - говорится в сообщении.

В ночь с воскресенья на понедельник спецрейс пассажирского теплохода "Амур-2010" доставил в Благовещенск 124 жителей Сергеевки Благовещенского района, в котором проживают 1,1 тыс. человек. "Двоим эвакуированным понадобилась медицинская помощь, поэтому их по приезде встречали врачи. Семнадцать человек были направлены в пункт временного размещения школы № 22 областного центра, остальные разместились у родственников", - добавили в правительстве региона.

По данным ГУ МЧС по Амурской области, в результате паводка в 20 населенных пунктах подтоплены 764 частных жилых дома, 1 865 приусадебных участков, 19 участков автомобильных дорог, восемь автомобильных мостов.

В регионе развернуто девять пунктов временного размещения (ПВР), в которых находится 421 человек, в том числе 188 детей. Всего в регионе могут развернуть 56 ПВР общей вместимостью 4 810 человек.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. В субботу Амур у Благовещенска превысил отметку 2013 года, когда произошло наводнение. Тогда вода поднялась до 822 см, а 26 июня 2021 года - до 839 см. Исторический максимум был зафиксирован в 1958 году, когда Амур достиг отметки в 895 см.

Теги
Россия
Сложная пожароопасная обстановка сохраняется на территории 13 районов Якутии
На землях лесного фонда на территории республики зарегистрировано 198 пожаров на площади около 146,9 тыс. га
Читать полностью