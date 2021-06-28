В Амурской области без автомобильного сообщения остаются 11 сел

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июня. /ТАСС/. Жители 11 сел в Амурской области остались без автомобильного сообщения из-за паводковой ситуации в регионе. Для эвакуации населения организованы лодочные переправы, сообщает в понедельник пресс-служба правительства области.

"Без автомобильного сообщения остаются 11 населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях. <…> В селах Марково и Сергеевка, Поярково, Черняево, Нововоскресеновка и Ушаково, а также в селе Петропавловка организовано семь лодочных переправ. За сутки было перевезено 465 человек", - говорится в сообщении.

В ночь с воскресенья на понедельник спецрейс пассажирского теплохода "Амур-2010" доставил в Благовещенск 124 жителей Сергеевки Благовещенского района, в котором проживают 1,1 тыс. человек. "Двоим эвакуированным понадобилась медицинская помощь, поэтому их по приезде встречали врачи. Семнадцать человек были направлены в пункт временного размещения школы № 22 областного центра, остальные разместились у родственников", - добавили в правительстве региона.

По данным ГУ МЧС по Амурской области, в результате паводка в 20 населенных пунктах подтоплены 764 частных жилых дома, 1 865 приусадебных участков, 19 участков автомобильных дорог, восемь автомобильных мостов.

В регионе развернуто девять пунктов временного размещения (ПВР), в которых находится 421 человек, в том числе 188 детей. Всего в регионе могут развернуть 56 ПВР общей вместимостью 4 810 человек.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. В субботу Амур у Благовещенска превысил отметку 2013 года, когда произошло наводнение. Тогда вода поднялась до 822 см, а 26 июня 2021 года - до 839 см. Исторический максимум был зафиксирован в 1958 году, когда Амур достиг отметки в 895 см.