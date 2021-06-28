Пострадавшим от паводка в Приамурье возместят ущерб, не дожидаясь федеральных средств

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июня. /ТАСС/. Федеральные выплаты пострадавшим от наводнения в Амурской области осуществят из резервного фонда региона, не дожидаясь транша из Москвы, сообщает пресс-служба правительства области.

"Работа по федеральным выплатам будет организована следующим образом: мы не будем дожидаться большого транша из Москвы. У нас сегодня уже есть территории, которые освободились от воды, мы может актировать ущерб и своими деньгами из резервного фонда осуществлять федеральные выплаты. Для этого необходимо собрать все необходимые данные, оформить все документы, которые впоследствии передадим на возмещение затрат областного бюджета на федерацию. Ждать, пока полностью уйдет паводок, мы не будем", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Василия Орлова.

Уточняется, что в зависимости от объема нанесенного стихией ущерба, пострадавшим будет выплачено от 50 до 100 тыс. рублей и единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. на каждого пострадавшего.

Для перечисления выплат всем пострадавшим необходимо открыть счета в банке. "С банками достигнута договоренность - счета пострадавшим от наводнения будут открыты в течение одних-двух суток без заявления, людям не надо выезжать в филиалы банков", - отметили в пресс-службе правительства области. В районах, освободившихся от воды, началась работа комиссий по оценки ущерба.

О паводке

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. В субботу Амур у Благовещенска превысил отметку 2013 года, когда на реке произошло наводнение. Тогда вода поднялась до 822 см, 26 июня 2021 года - до 839 см. Исторический максимум был зафиксирован в 1958 году, когда Амур достиг отметки в 895 см.

В результате паводка в 20 населенных пунктах подтоплены 764 частных жилых дома, 1 865 приусадебных участков, 19 участков автомобильных дорог, восемь автомобильных мостов. В регионе развернуто девять пунктов временного размещения (ПВР), в которых находится 421 человек, в том числе 188 детей. Всего в регионе могут развернуть 56 ПВР общей вместимостью 4 810 человек.