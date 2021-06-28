В Крыму рассказали об интересе туристов к Ялте после наводнения

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Подтопления в Ялте, ставшие следствием сильных дождей, которые обрушились на город 18 июня, привлекли внимание туристов, отдыхающих в других городах и районах Крыма. Как рассказал в понедельник ТАСС председатель комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, люди специально едут в Ялту, чтобы увидеть и сфотографировать город после стихии.

"[Туристы] из других районов Крыма просят экскурсоводов привезти в Ялту, чтобы сфотографироваться на месте этого потопа, сфотографировать то, что там еще осталось, как убирают русла рек", - сказал собеседник агентства.

Туристическая жизнь в городе, по словам Черняка, уже наладилась, возобновились экскурсии в многочисленные дворцы на южном берегу Крыма. Все санатории продолжают предоставлять лечебные услуги. Депутат Госсовета напомнил, что основной удар непогоды пришелся на центральную часть Ялты, а также поселки Гурзуф и Кореиз. "Все объекты дальше продолжают работать, принимать [туристов]. Кого чуть зацепило, те буквально через сутки были в рабочем режиме", - отметил Черняк.

В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек. Ожидается, что до 2025 года турпоток вырастет до 10 млн человек в год.

В Крыму из-за сильных дождей и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Пострадала Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 55, один человек числится пропавшим без вести.