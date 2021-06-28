Спасатели в Майами работают круглосуточно. Шансов на спасение людей все меньше

МАЙАМИ /штат Флорида/, 28 июня. /ТАСС/. Спасательные работы на месте обрушения жилого дома во Флориде, где под завалами остаются, предположительно, более 150 человек, продолжаются ночью, хотя надежды на спасение людей все меньше. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Серфсайд, формально являющийся отдельным городом с населением около 5 тыс. человек и примыкающий с севера к Майами-Бич, напоминает зону боевых действий, хотя всего в паре километров к югу на пляжах жизнь идет свои чередом. Полиция перекрыла все подходы к месту обрушения в диаметре примерно 300 м. Из-за ограждений видны большие строительные краны, работающие на месте трагедии. Власти, однако, утверждают, что тяжелая техника не используется для разбора основной части завалов, где могут находиться люди. Там работают спасатели с собаками и сонарами, в дневное время используются беспилотники.

По информации представителей спасательных служб на месте событий, над разбором завалов работают более 200 человек со всей Флориды, к которым присоединились их коллеги из Мексики и Израиля. Спасатели работают по 12 часов и в перерывах спят в расположенном тут же палаточном городке. В их распоряжении около 100 единиц техники.

По официальной информации, которую в воскресенье вечером вновь озвучила журналистам глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, неизвестной остается судьба 152 человек. Живых между тем из-под обломков не извлекали с четверга. Всю субботу под развалинами продолжался пожар, который с трудом удалось остановить. Однако местные власти раз за разом на брифингах повторяют о том, что они сохраняют надежду на спасение людей и заверяют, что поиски будут продолжаться, пока не станет известна судьба каждого.

Родственники людей, которые могут находиться под завалами, находятся в обустроенном неподалеку специальном центре. У места трагедии они уже оборудовали импровизированный мемориал, на котором закреплены фотографии пропавших. Рядом открыт пункт сбора донорской крови, хотя спасенных в последние дни и нет.

Если сбудутся худшие прогнозы, трагедия во Флориде станет крупнейшим по числу жертв нерукотворным случаем обрушения здания в США. Предыдущий печальный рекорд был у обрушения гостиницы Hyatt Regency в Канзас-Сити в 1981 году, когда погибли 114 человек.