Власти сообщили, что отели Ялты не испытывают дефицита воды после подтоплений города

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Отели в Ялте, где из-за сильных дождей произошли подтопления, не испытывают дефицита воды, сообщил ТАСС в понедельник председатель комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. При необходимости вода в гостиницы доставляется водовозами.

"У всех есть запас, вода техническая поставляется по всей Ялте. У объектов есть свои насосы, свои фильтры, свои системы водообеспечения. Где необходимо, довозится питьевыми водовозами", - сказал Черняк. Он добавил, что представители отрасли готовились к засухе в сезон 2021 года, поэтому еще весной объекты размещения установили собственные емкости с трехдневным запасом воды.

После удара стихии на пляжах Ялты навели порядок, отметил Черняк, однако купаться по-прежнему запрещено. "На пляжах полностью наведен порядок, люди загорают. Несколько раз в день Роспотребнадзор мониторит состояние воды. Понятно, что эти осадки принесли речной песок, ил. Как только нормы воды придут в соответствие, будет разрешено купаться", - сказал собеседник агентства.

Черняк напомнил, что два отеля в Ялте получили серьезные повреждения в результате подтопления. Сейчас там ликвидируют последствия стихии, чтобы продолжить прием туристов. Отдыхающие, которые находились в этих отелях в момент удара стихии, расселены в другие объекты. Туристам, которые должны были приехать, предложено перенести отдых на более позднее время. Другие отели Ялты, по словам депутата Госсовета, работают в штатном режиме.

В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек. Ожидается, что до 2025 года турпоток вырастет до 10 млн человек в год.

В Крыму из-за сильных дождей и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Пострадала Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 55, один человек числится пропавшим без вести.