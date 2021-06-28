Природный пожар возник в нацпарке "Бикин" на севере Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Природный пожар площадью 50 га зафиксирован в нацпарке "Бикин" в Приморье, предполагаемая причина возгорания - сухие грозы и жаркая погода. Ситуация осложняется тем, что пожар возник в труднодоступной местности, сообщил нацпарк в понедельник на своей странице в Facebook.

"Очаг природного возгорания на севере особо охраняемой природной территории (ООПТ) национального парка "Бикин" 26 июня 2021 года зафиксировали диспетчеры национального парка. Предполагаемая причина возгорания - стабильно высокие температуры в течение долгого времени (до 36 градусов в тени), а также сухие грозы. <...> На данный момент огонь охватил площадь в 50 га, распространяется медленно. Национальный парк "Бикин" принимает меры по тушению лесного пожара: заключен договор с Авиалесоохраной, в аренду взят вертолет Ми-8, на место пожара вылетели 15 человек", - говорится в сообщении.

Сотрудники нацпарка мониторят ситуацию ежечасно. Ситуация осложняется труднодоступностью мест, до места пожара невозможно добраться ни пешком, ни наземным транспортом, ни по реке. Согласно прогнозу, в ближайшие дни осадков здесь не ожидается. Сейчас первоочередной задачей является локализация возгорания.

Предполагается, что способствовать возникновению пожара мог сухостой, оставшийся после пожара двадцатилетней давности и скрывающийся под зеленым массивом растительности. "Эти деревья долго стояли обугленным "мачтовым лесом", но сильные ветра последних двух лет повалили их на землю. Те же, что остались стоять, притягивают к себе молнии сухих гроз, сквозь одну такую грозу мы "прошли" во время облета. Странное для наших мест явление - молния, двухминутный дождь и снова палящая жара", - сообщил заместитель директора нацпарка по охране территории Андрей Загрутдинов.

Река Бикин, на которой находится одноименный нацпарк, - это правый приток Уссури, по ее берегам расположен последний в Приморье крупный лесной массив, не тронутый промышленными рубками. Долина реки Бикин находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк создан здесь в 2015 году постановлением правительства России, его территория - одно из ключевых мест обитания амурского тигра. Это единственная в стране особо охраняемая территория федерального значения, в числе задач которой - сохранение традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.