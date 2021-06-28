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Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Волгоградской области

Травмы получили водитель и пассажир Opel Corsa, второй водитель автобуса

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Чернышевском районе Волгоградской области, в результате аварии пострадали три человека. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"В 04:30 мск водитель Opel Corsa (Саратовская область) при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом [рейса] Анапа - Волгоград. Травмы получили водитель и пассажир Opel Corsa, второй водитель автобуса", - сказали в пресс-службе.

Информация о ДТП уточняется, добавили в пресс-службе.

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