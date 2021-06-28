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В деле директора Фонда сохранения родных языков народов появились новые эпизоды хищения

По данным источника, ущерб от хищения средств Минпросвещения, выделенных на подготовку учебников по ительменскому, корякскому, кумандинскому, нанайскому и нивхскому языкам для начальных классов, составил более 8,3 млн рублей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Исполнительный директор Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ Владимир Соболев и его заместитель Дмитрий Федоров подозреваются в 10 новых эпизодах хищения на общую сумму более 8,3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Выявлены 10 новых эпизодов хищения средств Минпросвещения РФ, выделенных на подготовку учебников по ительменскому, корякскому, кумандинскому, нанайскому и нивхскому языкам для начальных классов. Ущерб составил более 8,3 млн рублей", - сказал источник.

Ранее в деле насчитывалось 25 эпизодов с ущербом 15,3 млн рублей. Таким образом, общая сумма ущерба превысила 23,6 млн рублей по 35 эпизодам. Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.

Следствие считает, что Соболев и его заместитель Федоров заключили фиктивные договоры на допечатную подготовку учебников по долганскому, вепсскому, алеутскому, ительменскому, корякскому, кумандинскому, нанайскому и нивхскому языкам для начальных классов, используя подконтрольное им ИП. Деньги по "дублирующим" договорам перечислялись на счет этого ИП. При этом услуги по созданию оригинал-макетов учебников были ранее оказаны другими контрагентами Фонда, деньги уже были выплачены, а права на использование рукописей и оригинал-макетов были приобретены у Фонда поддержки, сохранения и развития национального и культурного наследия "Международный Шуховский Фонд". С заявлениями о хищениях в полицию обращались представители Минпросвещения РФ.

Официальными комментариями полиции и Минпросвещения ТАСС пока не располагает.

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