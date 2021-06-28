Суд в Новосибирской области арестовал подозреваемого в педофилии помощника депутата

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Краснозерский районный суд Новосибирской области арестовал на два месяца подозреваемого в педофилии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба суда. Подозреваемый является помощником депутата заксобрания региона Дениса Субботина.

"В отношении подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 134 УК РФ, ч. 1 ст. 135 УК РФ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 25 августа 2021 года, по факту совершения в р. п. Краснозерское Новосибирской области развратных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также по факту совершения развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что постановление не вступило в законную силу.

Ранее интернет-издание "НГС. Новосибирск" сообщало, что в поселке Краснозерское по подозрению в педофилии задержан 38-летний помощник депутата заксобрания области. С осени 2020 года подозреваемый занимал должность помощника, совмещая ее с постом исполнительного секретаря Краснозерского отделения партии "Единая Россия". В разговоре с ТАСС депутат Денис Субботин подтвердил, что речь идет о его помощнике.