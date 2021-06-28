В Чугуевском районе Приморья ввели режим ЧС из-за разрушения моста

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Власти Чугуевского муниципального округа в Приморском крае ввели режим ЧС муниципального уровня из-за разрушения подвесного моста, отрезавшего от дорог село Полыниха, сообщается в понедельник на сайте администрации округа.

Ранее сильный ветер повредил подвесной мост через реку Уссури. Село Полыниха оказалось изолировано от транспортной инфраструктуры округа.

"На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям с главой округа Романом Деменевым было принято решение ввести режим ЧС муниципального характера. На данный момент организована переправа. На лодке в село Полыниха доставляются продукты, медикаменты, товар первой необходимости. В случае необходимости будут переправлены врачи. Организована доставка ремонтных бригад для восстановления связи", - говорится в сообщении.

По данным администрации, стоимость ремонта составит 1,5 млн рублей. Срок ремонта - два месяца. В селе Полыниха проживает 71 человек, из них 15 детей, социально значимых объектов, больных и тех, кому требуется срочная медицинская помощь - нет.