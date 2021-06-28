Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Самарской области с тремя погибшими

САМАРА, 28 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после крупного ДТП около поселка Герасимовка в Самарской области, в котором погибли три человека, еще семь пострадавших были госпитализированы. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Самарской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 26 июня в 22:50 (21:50 мск) на 129-м км автодороги Самара - Оренбург - Герасимовка. В результате столкновения двух легковых автомобилей Hyundai и Nissan погиб водитель второго автомобиля, а так же несовершеннолетние пассажиры (2012 и 2016 г. р.) автомобиля Hyundai. Еще семь человек пострадали, включая ребенка 2010 года рождения, и были госпитализированы. По данным регионального Минздрава, они находятся в тяжелом и состоянии средней степени тяжести.

Следственными органами СК РФ по Самарской области проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины ему предшествующие.

Собственную проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения организовала и региональная прокуратура.