В Приангарье перенесли на новое место приют для животных, где выявили грубые нарушения

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Приют для бездомных собак и кошек "Пять звезд", где в 2020 году выявили грубые нарушения и факты жестокого обращения с животными, по предписанию службы ветеринарии Иркутской области перенесли на новое место. Об этом в понедельник сообщил ТАСС руководитель службы Сергей Шевченко.

Ранее приют располагался в деревне Карлук в 13 км от Иркутска. В ноябре 2020 года общественный инспектор Росприроднадзора выявила там нарушения: животные содержались в ненадлежащих условиях, 80% из них были истощены и больны. Служба ветеринарии после проверки потребовала устранить нарушения, в частности, перенести приют в другое место, так как он находился в жилой зоне.

"В ходе проведения внеплановой выездной проверки по исполнению предписания в период с 11 мая по 7 июня 2021 года установлено, что ООО "Пять звезд" не осуществляет деятельность по адресу: деревня Карлук, улица Чапаева, дом 51. Содержание животных осуществляется по адресу: город Усолье-Сибирское, улица Химическая", - сообщил Шевченко.

Изначально компании "Пять звезд", владеющей приютом, было предписано перенести его до 1 марта 2021 года. Однако, по информации службы ветеринарии, собственник попросил продлить сроки исполнения требования. Отвечая на вопрос, соответствуют ли новое место и условия содержания животных после переезда требованиям, Шевченко сообщил, что проверки на этот счет в приюте в Усолье-Сибирском пока не проводились.

По данным службы ветеринарии, в 2021 году муниципалитеты заключили с компанией "Пять звезд" 19 контрактов на отлов и содержание бездомных животных.

На момент проверки приюта в Карлуке общественным инспектором там находились 187 взрослых собак и 29 щенков. По информации с сайта Росприроднадзора, животные содержались в вольерах размером не более 2 кв. м, при этом в одном вольере было до восьми взрослых особей или до 20 щенков. Собак обнаружили в крайней степени истощения и обезвоживания, у 80% из них были признаки чумы плотоядных и парвовирусного энтерита. В клетках не было еды и воды, а вместе с живыми собаками в них находились трупы животных. Иркутские зоозащитники 8 ноября вывезли из приюта более 170 собак и кошек.

Сеть приютов

После инцидента в Карлуке власти Иркутской области заявили, что в регионе планируется создать сеть приютов для бездомных животных, в которую войдут государственные приюты и частные, созданные некоммерческими организациями. Как сообщил в понедельник ТАСС Шевченко, сейчас концепция создания сети проходит процедуру согласования.

Власти планируют предоставлять гранты некоммерческим организациям, которые будут заниматься отловом и содержанием бездомных животных. Проект постановления правительства Иркутской области, регулирующий предоставление грантов, сейчас также согласовывается. По словам руководителя ветслужбы, на субсидии из бюджета региона предполагается выделить 19 млн рублей. Гранты будут распределять по конкурсу.

Сколько сейчас в Иркутской области насчитывается бездомных животных и как меняется их численность, в службе не уточнили, отметив, что после 10 июля будут опубликованы результаты соответствующего мониторинга.