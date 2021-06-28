В Пермском крае задержали мужчину, застрелившего трех человек

ПЕРМЬ, 28 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина убил трех человек в Горнозаводском районе Перми. Подозреваемый задержан, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"На берегу реки Койва в Горнозаводском городском округе были обнаружены тела троих местных жителей с огнестрельными ранениями: двух женщин 1980 и 1977 годов рождения и мужчины 1954 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 27 июня 58-летний местный житель на почве личных неприязненных отношений, вооружившись огнестрельным оружием, приехал к берегу реки, где отдыхала его бывшая супруга с родственниками. Он смертельно ранил бывшую жену, ее сестру и мужа. В ходе проведения следственных действий злоумышленника задержали в своем доме в рабочем поселке Бисер.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявят обвинения. Устанавливаются дополнительные детали произошедшего.