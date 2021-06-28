В Омске второй раз за неделю зафиксировали превышение ПДК по фенолу и сероводороду

ОМСК, 28 июня. /ТАСС/. Превышение ПДК по фенолу и сероводороду зафиксированы в Омске второй раз за неделю, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минприроды Омской области.

"27 июня на автоматизированном посту наблюдений по улице 4-я Поселковая фиксировалась повышенная концентрация фенола и сероводорода. С 01:30 до 11:00 местного времени 28 июня объявлено о наступлении неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности для восьми предприятий", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что за выходные в Центр экологического мониторинга обратились около 100 жителей Омска. Они жаловались на неприятный запах.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В марте общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала "Национальный экологический рейтинг" регионов, в котором Омская область оказалась предпоследней.