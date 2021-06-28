Уровень воды в Амуре в районе села Поярково превысил отметку "опасное явление"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июня. /ТАСС/. Уровень воды реки Амур у берегов села Поярково Михайловского района превысил отметку "опасное явление" на 1 см, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Амурской области.

"Уровень воды реки Амур в районе села Поярково превысил отметку "опасное явление" (750 см) на 1 см. Также отметка "опасное явление" сохраняется на участке Амура от Кумары до села Гродеково, на Зее в районе города Благовещенска", - говорится в сообщении.

По данным Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два дня подъем уровня воды у берегов Пояркова продолжится, по прогнозам он составит 5-10 см.

"Вода на территории района идет на прибыль. Не так интенсивно, как в первые дни, но идет. Подтопленных домов нет, частично в воде пять приусадебных участков. Дамба строится в селе Калинино, в Поярково пока подъем воды сдерживается, на берег не выходит", - сказал ТАСС глава Михайловского района Сергей Жуган.

Отметка "неблагоприятное явление" на Амуре продолжает сохраняться у сел Черняево и Константиновка. Тенденция спада продолжает наблюдаться на верхнем Амуре: в районе села Игнашино уровень упал на 48 сантиметров, в районе Джалинды - на 51 см, в Черняеве - на 110 см.

О паводке

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. В субботу Амур у Благовещенска превысил отметку 2013 года, когда на реке произошло наводнение. Тогда вода поднялась до 822 см, 26 июня 2021 года - до 839 см. Исторический максимум был зафиксирован в 1958 году, когда Амур достиг отметки в 895 см.

В результате паводка в 20 населенных пунктах подтоплены 764 частных жилых дома, 1 865 приусадебных участков, 19 участков автомобильных дорог, восемь автомобильных мостов. В регионе развернуто девять пунктов временного размещения (ПВР), в которых находится 421 человек, в том числе 188 детей. Всего в регионе могут развернуть 56 ПВР общей вместимостью 4 810 человек. В Благовещенске заработали несколько пунктов сбора помощи для пострадавших от затопления, в которых принимают средства личной гигиены, постельное белье, детское питание и другое.