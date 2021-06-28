Число пострадавших в результате подтоплений в Ялте увеличилось до 58

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате подтоплений в Ялте увеличилось до 58. Об этом в понедельник в эфире телеканала " Россия-24 " сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Ранее власти сообщали о 55 пострадавших. Один человек погиб, еще один числится пропавшим без вести.

"Физически пострадали 58 человек, практически все с легкими степенями тяжести повреждений, всем была оказана помощь. Шесть из них были госпитализированы, но по состоянию на сегодня четверо уже выписаны", - сказала Павленко.

По словам главы администрации, спасатели продолжают поиск женщины, пропавшей без вести 18 июня.

Последствия подтоплений

Свыше 20 домов и квартир, поврежденных из-за ливней и последующих подтоплений в Ялте, признаны полностью утраченными, сообщила Павленко.

"Более 700 заявлений было подано от пострадавших, 21 дом и квартиры признаны по состоянию на сегодняшний день уже полностью утраченными. То есть это люди, о которых надо сейчас в первую очередь побеспокоиться, которые проживают у нас в пунктах временного размещения", - рассказала Павленко.

Она уточнила, что в настоящее время в пунктах временного размещения проживают 38 человек, и по поручению главы республики предпринимаются все меры для того, чтобы переселить этих людей в квартиры.

"Еще 70 - это пострадавшие, чьи дома и квартиры требуют капитального ремонта. Все остальные, это около 650 человек, получают возмещение за нанесенный ущерб", - добавила Павленко.

Она также сообщила, что город за прошедшие дни в целом удалось привести в порядок после подтоплений. "Если бы вы приехали сегодня в город и прошли же по центральным улицам, по набережной, было бы такое ощущение (кроме коричневого моря), что город в том же прежнем виде, в котором он и был. Не считая, конечно, отдельные улицы и поселки, где до сих пор идет серьезная работа по наведению порядка. На самом деле Ялта пострадала больше инфраструктурно: мощнейший удар стихии пришелся по важнейшим жизнеобеспечивающим важным органам, пострадало электроснабжение, газификация и водоснабжение", - отметила глава города.

В результате стихии в Ялте пострадали все мосты, русла восьми рек, разрушены все гидротехнические сооружения вдоль речных русел. В двух микрорайонах дома по крыши завалены камнями.

Сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, прошли в Крыму 17-18 июня. Действует режим ЧС регионального масштаба.