В Эрфурте неизвестный ранил ножом двух человек

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. В Германии неизвестный утром в понедельник напал с ножом в городе Эрфурт на двух человек, они получили ранения. Об этом сообщила журналистам местная полиция.

Злоумышленник скрылся с места ЧП. Пострадавшие - мужчины в возрасте 45 и 68 лет - госпитализированы, о степени тяжести их ранений не сообщается.

Инцидент произошел около 06:00 (07:00 мск). Для поиска нападавшего задействован вертолет. По предварительным данным полиции, речь идет о мужчине в возрасте от 20 до 30 лет. "Преступник говорил по-немецки. У него светлые, почти рыжие, кудрявые волосы и лицо со следами шрамов", - отметили в полиции. Мотивы нападавшего неизвестны.

25 июня вооруженный ножом 24-летний сомалиец напал на прохожих в городе Вюрцбург, погибли три человека, пострадали пятеро. Нападавший был задержан после того, как полиция ранила его в ногу. В общежитии, где был зарегистрирован подозреваемый, правоохранительные органы нашли исламистские пропагандистские материалы.