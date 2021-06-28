Сотрудник ФСИН в Челябинской области стал фигурантом дела о побеге заключенного

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, приведшем к побегу заключенного из колонии-поселения, в отношении младшего инспектора ИК №21 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора ФКУ ИК №21 ГУ ФСИН России по Челябинской области (г. Касли), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ", - сказано в сообщении.

По данным следствия, ночью 26 июня подозреваемый, превышая должностные полномочия, разрешил заключенному покинуть место сна в колонии-поселении и не закрыл на замок двери в производственное помещение, через которое заключенный совершил побег. Ранее подозреваемый незаконно передал заключенному сотовый телефон и 40 тыс. рублей.

Уточняется, что преступление было выявлено сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ ФСИН России по Челябинской области. Осужденный, совершивший побег, уже задержан.