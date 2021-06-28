В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после наезда электросамоката на ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело в отношении компании по краткосрочной аренде электросамокатов (кикшеринг) о некачественном оказании услуг после наезда человека на электросамокате компании на двухлетнего ребенка в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

"В Ростове-на-Дону следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств травмирования ребенка в результате наезда электросамоката <...> Следственным отделом по Кировскому району Ростова-на-Дону следственного управления СК РФ по области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, кикшеринговая фирма, обязанная обеспечивать правила безопасности при оказании услуг, 23 июня передала местному жителю в аренду электросамокат, на котором он наехал на ребенка, а затем покинул место происшествия. Позже сбивший мальчика человек был найден. С телесными повреждениями в виде ссадин, ушибов лица и головы ребенок был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

"В настоящее время установлен и допрошен следователями мужчина, совершивший на арендованном электросамокате наезд на ребенка. Самокат, на котором передвигался мужчина, изъят. Также допрошены родители пострадавшего мальчика, представитель коммерческой организации, осуществляющей деятельность по предоставлению в аренду электросамокатов в Ростове-на-Дону", - сообщили в пресс-службе.

Следователи уже провели осмотр в помещении кикшеринга, правоохранители ищут правоустанавливающие документы компании для их изъятия.