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На севере Москвы мужчина с ножом угрожает, что выпрыгнет из окна 11-го этажа

Также мужчина утверждает, что у него есть доказательства какого-то преступления

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мужчина грозится выпрыгнуть из окна квартиры на 11-м этаже в доме на Ангарской улице на севере Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"На Анграской улице, 59, мужчина вылез в окно 11-го этажа и угрожает, что выпрыгнет. В руках он держит большой нож. Также неизвестный кричит, что у него есть доказательства какого-то преступления, о чем именно идет речь, устанавливается", - сказал собеседник агентства.

На месте находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

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