В Кирове задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

КИРОВ, 28 июня. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело по факту убийства 13-летней девочки в Белой Холунице, подозреваемый задержан, сообщили в понедельник в пресс-службе УМВД по региону.

"Тело 13-летней девочки было обнаружено в хозпостройке жителя Белой Холуницы, сам он задержан по подозрению в убийстве. Материалы были переданы в следственное управление СК РФ по Кировской области, где в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сообщение о пропаже ребенка поступило вечером 27 июня. Со слов матери, девочка ушла из дома 26 июня, сказав, что пойдет в гости. Женщина была на работе, но вернувшись домой утром в воскресенье, она не обнаружила дочь. Сначала она искала самостоятельно, но позже обратилась за помощью в правоохранительные органы.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции получили информацию о том, что последний раз школьницу видели в компании местного 21-летнего жителя. Его опросили и он подтвердил, что девочка была у него в гостях, но потом якобы ушла домой. Однако в ходе дальнейших мероприятий он сознался в содеянном и указал место, где спрятал тело девочки.