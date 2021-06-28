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Обновлено 

В Ивановской области сдался следователям второй участник конфликта со стрельбой

По данным источника, мужчина пока не задержан

ТАСС, 28 июня. Второй участник конфликта со стрельбой в Кохме Ивановской области сам явился в региональное следственное управление Следственного комитета. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

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"Мужчина пришел в Следственный комитет. Он пока не задержан", - сказал источник.

По данным следствия, в ночь на 26 июня в Кохме на улице Лермонтова возникла ссора между неизвестными и 30-летним мужчиной и его знакомыми, которые пришли к хозяину дома для выяснения отношений. В ходе конфликта неизвестные выстрелили в грудь и живот 30-летнему мужчине, он погиб на месте. Затем они обстреляли двух знакомых погибшего, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии. После этого открывшие стрельбу люди скрылись. Одного из них задержали, второй мужчина (1977 г. р.) был объявлен в розыск.

Возбуждено уголовное дело по п. "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц", "Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц"), расследование взято на контроль прокуратурой региона. 

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