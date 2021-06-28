Угрожавшего выпрыгнуть из окна 11-го этажа жилого дома в Москве задержали

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину, который грозился выпрыгнуть из окна квартиры на 11-м этаже в доме на Ангарской улице на севере Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее мужчина вылез в окно 11-го этажа и стал угрожать, что выпрыгнет. В руках он держал большой нож. Также он кричал, что у него есть доказательства какого-то преступления. О чем именно идет речь, будет установлено в ходе разбирательства.

"В данный момент ранее судимый мужчина 1985 года рождения задержан. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что он уже не первый раз угрожал выпрыгнуть в окно", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили информацию о том, что с Ангарской улицы доставлен мужчина. "В территориальный отдел полиции с Ангарской улицы, 59, доставлен 36-летний мужчина. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. От действий мужчины никто не пострадал", - сказали в главке.