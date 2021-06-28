На Ямале заблокировали семь сайтов, торгующих фальшивыми справками об отсутствии COVID-19

ТАСС, 28 июня. Новоуренгойская транспортная прокуратура (Ямало-Ненецкий автономный округ) добилась блокировки семи сайтов, где продавали липовые справки об отсутствии коронавируса и поддельные прививочные сертификаты. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в понедельник.

"Новоуренгойская транспортная прокуратура выявила семь сайтов с информацией о способах приобретения справки об отсутствии коронавирусной инфекции без фактической сдачи теста, а также прививочных паспортов без вакцинации <...> В связи с этим транспортная прокуратура обратилась в суд за признанием выявленной в сети интернет информации, запрещенной для распространения на территории России. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Доступ к семи сайтам заблокирован", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за невыполнение правил режима повышенной готовности предусмотрена административная ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ, за нарушение правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание, - уголовная ответственность по ст. 236 УК РФ.

По данным пресс-службы правительства, сейчас на Ямале почти 82 тыс. человек завершили вакцинацию полностью. 40,5% жителей региона, подлежащих иммунизации, уже получили первый компонент. Всего в ЯНАО выявлено 39,99 тыс. случаев заражения коронавирусом.