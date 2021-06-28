Суд смягчил меру пресечения бизнесмену Бойко-Великому на запрет определенных действий

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы в ходе предварительных слушаний уголовного дела основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате почти 89 млн рублей, смягчил ему и остальным фигурантам меру пресечения на запрет определенных действий. Ранее Мосгорсуд освободил обвиняемых из СИЗО, избрав им домашний арест, напомнили ТАСС в районном суде.

"На сегодняшнем заседании Василию Вадимовичу Бойко-Великому и другим подсудимым в ходе предварительных слушаний суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий", - сказала собеседница агентства.

Как уточнила ТАСС защита бизнесмена, следующее заседание, на котором будет решаться вопрос о возвращении дела в надзорное ведомство на доследование, а также рассмотрят другие ходатайства до начала рассмотрения дела по существу, назначено на 12 июля. "По географии нет ограничений, но есть запреты также, как и ранее, по пользованию интернетом, отправлению любых почтово-телеграфных отправлений, пользовании мобильной и телефонной связью со всеми, кроме адвокатов, близких родственников, скорой помощи, правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб в чрезвычайных ситуациях", - отметил адвокат Алексей Янюшкин.

Бойко-Великого и других фигурантов дела арестовали 20 июня 2019 года: директора банка "Кредит экспресс" Аллу Кабанову (ее сын Константин Кабанов также арестован в рамках этого дела) и бывшую управляющую московского филиала банка Елену Чуеву. Позднее в апелляционной инстанции Мосгорсуда мера пресечения Кабановой была изменена на домашний арест, а при очередном продлении ареста из СИЗО была освобождена Чуева. Проходящие по делу главный бухгалтер банка Мария Антонова и трое его сотрудников - Егор Пихтин, Наталья Ципинова и Анастасия Новотная - помещены под домашний арест. По данным источника, близкого к следствию, кассир банка Ципинова заключила досудебное соглашение и активно сотрудничает со следствием.

13 мая этого года Мосгорсуд смягчил меру пресечения Бойко-Великому, переведя его из СИЗО под домашний арест, установив срок новой меры до 19 июля. Дело будет рассматривать Черемушкинский суд.

Суть обвинений

СК РФ изначально предъявил Бойко-Великому обвинение в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Владимира Шеина в банке "Кредит экспресс". Согласно фабуле нового обвинения, которое было ужесточено, Бойко-Великий определял размер похищаемого имущества и лиц из числа сотрудников подконтрольных ему организаций, входящих в группу компаний ОАО "Ваш финансовый попечитель", в том числе бывших клиентов банка, с целью оформления фиктивных документов о якобы предоставлении им кредита.

Он поручал неустановленным лицам из числа сотрудников, работающих в его организации, заниматься сбором необходимых для формирования кредитных досье документов, а после оформления кредитов получать денежные средства в кассе банка либо у директора банка и передавать похищенные деньги ему, своевременно оплачивать проценты за обслуживание кредитов с целью сокрытия следов преступления и его выявления надзорными и контролирующими органами, а также Центробанком России, утверждает СК. Общий размер растраты при оформлении порядка 15 невозвратных кредитов составляет около 89 млн рублей, из которых в кассу банка было возвращено около 3 млн рублей для создания видимости погашения процентов по кредитному договору и потребительскому кредиту.

По данным СК, в 2013-2018 годах владелец 10% капитала банка Бойко-Великий и его соучастники похитили средства кредитной организации на общую сумму свыше 180 млн рублей и $929 тыс., всего был выявлен 31 факт растраты средств банка "Кредит экспресс". По словам защитников предпринимателя, вину по всем эпизодам растраты их подзащитный не признает и настаивает, что инкриминируемые ему деяния связаны с экономической деятельностью банковской организации.