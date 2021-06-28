Экс-сотрудника Роспотребнадзора в Ессентуках подозревают в получении взятки 400 тыс. руб.

ПЯТИГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Роспотребнадзора в Ессентуках, подозреваемого в получении взятки в размере 400 тыс. рублей за непривлечение к ответственности компании, которая занимается вывозом твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили журналистам в понедельник в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"Следственный отдел по г. Ессентуки следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Ессентуки. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере"", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с октября 2020 года по май 2021-го подозреваемый получил взятку в размере 400 тыс. рублей за то, чтобы не привлекать к административной ответственности организацию, которая занимается вывозом твердых коммунальных отходов, а также оказывать покровительство при рассмотрении жалоб, поступающих в Роспотребнадзор на эту компанию.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено СК по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю.