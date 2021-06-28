В Туле арестовали начальника колонии, обвиняемого в получении взятки в 1,5 млн рублей

ТАСС, 28 июня. Начальник исправительной колонии №2 в Туле арестован на два месяца по обвинению в получении взятки в размере 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца на основании ходатайства СК", - сказала собеседница агентства.

Ранее следственные органы возбудили в отношении начальника ИК-2 уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере"), мужчина был задержан. Он обвиняется в получении взятки на сумму 1,5 млн руб. за содействие в условно-досрочном освобождении одного из осужденных.

Преступление было пресечено в результате совместных согласованных действий сотрудников региональных управлений ФСБ, СК и ФСИН России.