В Ленобласти задержали двух подозреваемых в похищении мужчины и вымогательстве $2 млн

ТАСС, 28 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ленинградской области двух мужчин, подозреваемых в похищении жителя Пскова и вымогательстве за его освобождение $2 млн. Об этом говорится в понедельник в сообщении на сайте "МВД Медиа".

В мае 2021 года жительница Пскова сообщила в полицию об исчезновении ее 27-летнего сына, который ушел с работы и не вернулся. Полицейские на выезде из города нашли автомобиль пропавшего мужчины, в салоне были обнаружены следы крови. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

"В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов выяснили, что гражданин был похищен. По предварительным данным, в вечернее время на него напали неизвестные, избили, под угрозой применения оружия насильно усадили в автомобиль и увезли в Ленинградскую область", - процитировали слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Почти месяц злоумышленники удерживали потерпевшего в частных домах. Чтобы их не поймали, они постоянно переезжали. За освобождение мужчины подозреваемые требовали у его родственников выкуп в $2 млн, при этом высылали им аудиозаписи с его истязаниями.

"Двоих подозреваемых задержали в доме, расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Они пытались оказать сопротивление правоохранителям и скрыться. Там же находился похищенный гражданин с телесными повреждениями, в наручниках, со связанными ногами и повязкой на глазах. В ходе обыска изъят пистолет, предположительно, травматический, и наручники", - говорится в сообщении.

Задержанным переквалифицировали статью на похищение человека (ч. 3 ст. 126 УК РФ). Кроме того, возбуждено уголовное дело о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Подозреваемые арестованы.