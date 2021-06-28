Дело помощника капитана траулера "Амур" передали в японский суд

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Дело третьего помощника капитана российского траулера "Амур", столкнувшегося в конце мая с японской рыболовецкой шхуной, передано в суд после предъявления обвинений со стороны прокуратуры. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в генеральном консульстве России в Саппоро.

"После задержания 20 суток велись следственные мероприятия. По мнению прокуратуры, собранных данных хватило для предъявления обвинений. Сегодня это было сделано, а само дело передано в суд. Помощник капитана обвинения не признает", - отметили в дипмиссии. При этом в генконсульстве сообщили, что пока нет конкретной информации о том, когда может начаться судебный процесс.

Третьему помощнику капитана "Амура" были предъявлены обвинения в халатности и ненадлежащем управлении судном. В генконсульстве ранее сообщали, что наказание по этим статьям обвинения предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен (около $10 тыс. по текущему курсу). В начале июня береговая охрана японского города Момбэцу также направила документы в прокуратуру на капитана японской шхуны "Хокко-мару - 8", с которой столкнулся "Амур". Его также подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, которые повлекли за собой гибель трех человек, однако к настоящему времени информации о его задержании или предъявления ему обвинения не поступало.

2 июня окружной суд северного города Асахикава постановил задержать "Амур" для обеспечения гарантий внесения залога в связи с иском о компенсации ущерба. Власти Японии изъяли у экипажа документы, которые необходимы для продолжения плавания.